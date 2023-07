California Dreaming

Scaglietti réalisa les carrosseries spéciales (pour un total de 106), toutes fabriquées dans les règles de l’art. Elles furent disponibles avec empattement long, puis avec empattement court. Puisqu’il s’agissait de Ferrari, il n’est pas étonnant que certaines d’entre elles aient participé à des courses. L’une d’elles termina cinquième au Mans en 1959.

Vendue parallèlement à la 250 GT Cabriolet moins sportive, la 250 GT California avait les faveurs de ceux qui souhaitaient plus de performances et, de l’avis général, plus de style. Toutes furent conçues avec le volant à gauche, normal pour une voiture clairement destinée au marché américain.

Son succès ne se limita pas à la côte ouest. Les Américains de la côte est l’appréciaient également. Un magnifique exemplaire à empattement court - construit pour le salon de l’automobile de New York de 1962 - a récemment été vendu aux enchères aux États-Unis pour un peu plus de 18 millions de dollars.

La California cessa d’être produite en 1963 et il ne fallut pas attendre bien longtemps avant qu’une autre Ferrari ne porte à nouveau le nom du Golden State : Ferrari présenta sa nouvelle 365 California au salon de Genève de 1966. Il s’agissait d’une voiture à toit ouvrant très performante - bien que plus cabriolet que Spider - qui atteignait de nouveaux sommets de luxe pour une Ferrari décapotable. Longue, élancée et élégante, elle utilisait une version 4,4 litres du vénérable moteur V12 conçu par Colombo (qui équiperait bientôt l’emblématique 365 GTB/4 Daytona), tandis que son style aérodynamique ressemblait à celui du mythique coupé 500 Superfast gran turismo. Elle reste l’une des Ferrari les plus rares : seuls 14 exemplaires furent construits.