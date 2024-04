Conçue pour inspirer

Quel est donc le but derrière tout cela, à part le plaisir ? La 296 GTS en LEGO® a été créée pour inspirer les visiteurs de LEGOLAND® quand ils entrent dans le garage de la nouvelle attraction interactive LEGO® Ferrari Build & Race, où ils ont la possibilité de construire une voiture de course en LEGO® , d’évaluer sa maniabilité et ses performances sur l’une des trois pistes d’essai uniques, et de pénétrer dans une troisième zone numérique interactive où ils pourront personnaliser leur voiture avant de participer à une course virtuelle. Les plus jeunes peuvent également participer en créant leurs propres modèles dans la zone de construction LEGO DUPLO®, laquelle regorge de briques plus grosses conçues spécialement pour les petites mains.