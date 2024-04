Taillées pour le travail

La 365 P Berlinetta Speciale de 1966 représente un type de Ferrari très différent. Ce concept de véhicule sport serait la première voiture de route à moteur arrière central spécialement conçue à porter l’insigne Ferrari. Il s’agit du précurseur des voitures ultérieures à moteur central arrière telles que la 365 GT4 Berlinetta Boxer. Propulsée par un V12 Colombo de 4,4 litres, la voiture ressemble à la Dino 206 GT à moteur V6, mise en vente un an plus tard. Parmi ses nombreuses caractéristiques insolites, citons les trois sièges à position de conduite centrale : 25 ans plus tard, le même format est lancé sur la supercar McLaren F1.

La 365 California de 1966, quant à elle, est un exercice de style. Seuls 14 exemplaires sont construits, ce qui en fait l'une des Ferrari de série les plus rares des années 60. Figurant parmi les voitures de sport italiennes à toit ouvert les plus gracieuses et les plus élégantes, le style est signé Pininfarina et comprend notamment carrosseries spécialement construites à la main et garnitures.

Le nom California serait réintroduit sur la magnifique grand tourisme de 2008, dotée d'un innovant toit rigide amovible. Loin d'être une Ferrari très rare, cette California est devenue l'une des Ferrari les plus populaires de la riche histoire de l'entreprise.