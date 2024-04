Construire l’avenir

Pour cette même raison, les photos ont été prises à la fois dans les lieux d’origine de l’usine et dans les nouveaux bureaux, y compris ceux où la première Ferrari électrique verra le jour en 2025. « Dans le secteur du luxe, la tradition et l’innovation doivent progresser au même rythme », déclare Benedetto Vigna, directeur général de Ferrari. Mais aujourd’hui, il est plus que jamais nécessaire de maintenir un équilibre entre ces deux éléments clés : si vous vivez en pensant excessivement au passé, vous risquez de devenir craintif et arrogant. Cette peur du changement et cette arrogance sont propres à ceux qui, forts de leur expérience, sont convaincus qu’ils savent déjà tout et ne cherchent donc pas à relever de nouveaux défis. Si, au contraire, vous n’êtes orientés que vers l’avenir, vous perdez de vue votre histoire qui, dans le cas d’une marque telle que Ferrari, est une valeur absolument non négociable. »

Qu’entendez-vous par « innovation » ?

« Trop souvent, on pense que l’innovation ne concerne que la technologie ou les logiciels. Ce n’est pas le cas. Il y a également les innovations concernant les matériaux, la rentabilité et, bien sûr, le design, autant d’éléments qui touchent avant tout aux émotions. Et l’un des points forts de Ferrari est sa capacité à susciter des émotions. Car c’est cela que nos clients recherchent avant tout. »