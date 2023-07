Des briques pour l'avenir

En plus de cette nouvelle attraction, les visiteurs de LEGOLAND® pourront également admirer un modèle LEGO® grandeur nature de la Monza SP1, l'emblématique supercar décapotable de Ferrari. L’attraction dévoile aussi quelques faits intéressants sur Ferrari et comprend des équipements de course à essayer sans oublier des récompenses à décerner.

Pour les plus jeunes, l'attraction compte d'autres activités qui ne manqueront pas d’éveiller leurs sens, citons notamment des pistes d'essai physiques comportant des boucles et des rampes, parfaites pour profiter pleinement des voitures. Les tout-petits ne sont pas en reste non plus, ils pourront eux aussi construire leurs voitures de rêve dans l’espace LEGO DUPLO®.