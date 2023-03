LA BEAUTÉ SOUS LE SOLEIL

The Official Ferrari Magazine a organisé une petite surprise pour Miguel Molina : le pont de 4 kilomètres traversant la lagune et reliant la ville de Grado au continent a été fermé à la circulation. Un petit « cadeau » qui a permis au pilote d’appuyer sur l’accélérateur et de libérer la puissance record de 221 ch par litre de la voiture.

« Que dire ? » s’exclame Molina en souriant et en se rappelant avec délectation le sprint sur le pont.

« L’accélération est d’une puissance extraordinaire. Lorsque les deux moteurs démarrent, vous êtes collé au siège. C’est une sensation merveilleuse qui reflète parfaitement la nature de cette voiture ».