La beauté en mouvement

Parmi les vêtements présentés figurent des bombers, des manteaux et une combinaison en satin recyclé, un tissu qui transforme les pneus usagés en huile pyrolytique, un dérivé qui remplace les combustibles fossiles. Les mailles jouent avec la norme en décomposant le logo Ferrari en fils individuels. Même s’ils semblent brodés, ils sont en réalité travaillés avec une technique informatisée à grande vitesse.

Les vêtements d’extérieur de la collection comprennent un manteau en laine et nylon ultra-doux ainsi que des vestes à double épaisseur en agneau caoutchouté mat. La maroquinerie n’est pas en reste avec des sacs tote et des portefeuilles déclinés dans de nouvelles couleurs et tailles. Ces accessoires arborent tous la signature Ferrari revisitée dans un imprimé haute fréquence sur du cuir et des tissus.

Tout le public avait les yeux rivés sur le podium pour voir la vision de Iannone prendre vie, une vision qui résume en toute simplicité le changement et la possibilité. Ce sentiment chargé d’émotion que l’on pourrait traduire par « je me demande ce qui se passera ensuite ».