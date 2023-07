Le retour a la grandeur : Arturo Merzario

Originaire de Côme, dans le nord de l’Italie, Arturo Merzario était en tête au Mans au volant de la 312 PB avec son coéquipier brésilien Carlos Pace. Ils auraient même dominé la course si, alors que la nuit commençait à tomber, l’habitacle n’avait pas soudainement été inondé. Et ce n’était pas cinq centimètres d’eau qui entraient dans l’habitacle, mais de l’essence.

La panique le gagna, ce qui est compréhensible : « Ma combinaison de course était toute trempée, et j’étais terrifié à l’idée qu’un incendie puisse se déclarer », se souvient Merzario aujourd’hui. « J’ai roulé au pas de la ligne droite des Hunaudières jusqu’aux stands, sans freiner par crainte qu’une étincelle ne jaillisse. Le réservoir de droite s’était cassé. Les mécaniciens ont fait des miracles comme à l’accoutumée en faisant une longue réparation en peu de temps. Nous sommes repartis avec un retard d’environ 15 tours, que nous avions réduit plus que de moitié à la fin de la course. On aurait facilement gagné... », soupire-t-il, toujours aussi déçu.

Merzario a le physique d’un jockey et porte un chapeau de cowboy. Il se souvient de chaque détail avec clarté et passion, mais aussi avec regret. C’était son meilleur palmarès en quatre éditions des 24 Heures du Mans. Pourtant, il n’a même pas de trophée pour s’en souvenir : « Dès que j’ai franchi la ligne d’arrivée, je me suis changé et une voiture m’a directement conduit à l’aéroport d’Orly... ».