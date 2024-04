L’élégance aristocratique

Du point de vue du style, la 250 GT Boano est un tricorps coupé avec un volume arrière plutôt prononcé qui donne l’impression que la voiture est plus longue qu’elle ne l’est en réalité. La solution stylistique consistant à relier les ailes avant et arrière par une ligne unique confère à la voiture une élégance inédite en son genre. La grande baie vitrée se caractérise par des vitres généreuses et des montants élancés, qui viennent créer une ambiance légère et aérée dans l’habitacle. En bref, une Ferrari de bout en bout pour le client qui aime la beauté. Le baron Élie de Rothschild, le premier propriétaire de la voiture, faisait partie de ces personnes. Ce qui distingue cet exemplaire particulier, c’est sa ligne d’emboutissage sur le flanc qui remonte sur l’aile arrière, juste derrière la poignée de porte. Il s’agissait d’une touche musclée dans le projet initial de Pinin Farina, qui a été éliminée par la suite sur les modèles « Boano » au profit d’une ligne d’épaule ininterrompue.