Presque jumelles

Les premiers duos coupé/spider de Ferrari étaient la 275 GTB et la 275 GTS, toutes deux présentées au Salon de l’Automobile de Paris en 1964. Elles partageaient toutes deux un empattement de 2 400 mm, une boîte de vitesses arrière et des suspensions entièrement indépendantes, garantissant une maniabilité parfaitement équilibrée.

Cependant, sur le plan du style et du caractère, les deux voitures étaient très différentes, chacune exprimant sa propre âme : le coupé et le spider. Pour sa part, la 275 GTB s’était vu confier la lourde tâche de remplacer la 250 GT Lusso, largement considérée comme l’une des plus belles berlinettes jamais produites au monde. Toutefois, la nouvelle 275 GTB, dessinée par Pininfarina, était sans doute tout aussi belle. Son charme était renforcé par l’adoption d’un nez allongé et, plus tard, pour la 275 GTB4, d’un moteur à quatre arbres à cames capable de fournir un couple plus élevé.

La 275 GTS est également l’œuvre de la Maison de design Pininfarina, qui est cependant parvenue à créer un style complètement différent pour cette version spider. Ses lignes plus douces et plus sobres reprennent le profil de sa devancière, la 250 GT California.