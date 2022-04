Bien sûr, elle était teintée du bordeaux foncé qui était la couleur officielle de toutes les voitures de course italiennes au début du XXe siècle. La 125 F1, qui disputa trois ans plus tard le Grand Prix de Monaco, était parée de la même couleur. Depuis lors, le rouge est indissociable de Ferrari. Comme le disait Enzo lui-même : « Demandez à un enfant de dessiner une voiture, il la dessinera certainement en rouge. »





Au début des années 90, près de 85 % des Ferrari arboraient des livrées rouges, la plus célèbre (et la plus populaire) étant le Rosso Corsa, généralement considéré comme la couleur Ferrari par excellence.