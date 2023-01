Un anniversaire très spécial

Toutefois la voiture ne doit pas son caractère spécial uniquement à la palette de couleurs de sa carrosserie et de son habitacle. En effet, la voiture est livrée avec un ensemble d’accessoires lifestyle exclusifs, conçus pour améliorer l’expérience de conduite et incarner en grande partie l’âme profonde et mémorable de la Chine.

Parmi les accessoires figurent quatre diffuseurs d’arômes en ébène et en cristal avec un parfum dédié pour chaque saison, un service à thé en bambou tressé accompagné d’ustensiles à thé rouge et or. Sans oublier une boîte à cigares en ébène, un cendrier en pierre à encre, un cerf-volant en papier, des couvertures en cachemire et un jeu de dames chinoises en agate et cuir.