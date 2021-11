La course eut lieu de 1906 à 1977, date à laquelle elle prit fin pour des raisons de sécurité. Néanmoins, les conducteurs de voitures de sport peuvent encore vivre les sensations de la légendaire Targa.





La Targa Florio Classica est une manifestation spéciale pour les voitures classiques construites avant 1977. Les Ferrari construites après 1991 peuvent participer dans une catégorie qui leur est dédiée : la Ferrari Tribute. Cette année, l’événement s’est déroulé du 15 au 17 octobre, avec pour point de départ et d’arrivée le chef-lieu sicilien, Palerme. Parmi les plus de 80 Ferrari inscrites, on comptait des SF90 Stradale, des F8 Tributo, des Roma, des F8 Spider et des Portofino M.