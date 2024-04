Histoire d’un sacrifice

La plus grande préoccupation de Ferrari était l’usure des pneus – et leur défaillance. À cette époque, le circuit de Monza comportait un banking à grande vitesse : les vitesses élevées et la surface irrégulière de ce dernier détruisaient le caoutchouc.

Au cinquième tour, le pneu arrière gauche des deuxs Ferrari de Castellotti et Musso, en lutte pour la tête, éclata. Les deux pilotes reprirent héroïquement le contrôle et revinrent au ralenti jusqu’aux stands. Un tour plus tard, leur coéquipier de Portago fit une horrible glissade à plus de 250 km/h après l’éclatement de l’un de ses pneus. Au 11e tour, le pneu arrière gauche de Collins explosa. Il rentra au ralenti jusqu’aux stands pour changer de pneu.

Fangio, quant à lui, luttait pour prendre la tête de la course. Il semblait impérieux, le seul pilote Ferrari à ne pas avoir de problème de pneus. Mais au 18e tour, l’Argentin – le plus grand pilote de F1 des années 50 – rentra lentement aux stands avec ses roues avant pointant dans des directions opposées. Le bras de direction droit de la D50 à moteur V8 s’était brisé. Fangio était hors-jeu. Bientôt, Behra et sa Maserati abandonnaient.

Pendant ce temps, Collins chargeait à travers le peloton. À mi-distance (25 tours), il était quatrième.