Tous les moments qu’un parent et son enfant passent ensemble sont précieux, c’est là que les liens se tissent et se renforcent. Toutefois si ces moments incluent des composantes propres à l’univers des courses automobiles comme la camaraderie et le danger, alors les souvenirs mettent le turbo.

Il suffit de demander à Dave Musial Senior, âgé de 51 ans, et à Dave Junior, son fils de 22 ans. Au cours des six dernières années, le duo père-fils originaire de Chicago et incontournable du Ferrari Challenge, a régulièrement gravi les marches du podium.