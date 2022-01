En 2020, alors qu’Arthur courait en Formule 3 régionale, Charles a assisté à plusieurs événements auquel participait son frère en Italie. « Il sait que je suis là pour toutes les choses personnelles si besoin », déclare Charles. « Mais en matière de courses, je préfère le laisser trouver sa voie et progresser par lui-même, ce qui me semble très important dans ce sport ». D’ailleurs, Charles avoue que le soutien entre frères est réciproque : « Parfois, pendant un week-end de course, lorsqu’il me suit à la télévision, il repère des détails que je n’ai peut-être pas remarqués depuis le cockpit, et il m’en parle pour essayer de m’aider. Ce qui est toujours sympa. Donc, le soutien va dans les deux sens ».





Même s’ils s’entendent bien, cela ne signifie pas pour autant qu’il n’y a pas de concurrence entre eux. « Absolument ! », confirme Charles. « Notre relation est le genre de relation normale qu’entretiennent deux frères quand la différence d’âge est minime. Nous avons toujours été compétitifs, surtout quand nous étions plus jeunes. Étant son aîné de trois ans, il voulait toujours faire les mêmes choses que moi quand nous étions petits.