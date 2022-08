Au fil du temps, Bell a ouvert plusieurs sites de production dans le monde. Elle a ensuite choisi de regrouper la plupart d'entre eux dans un seul établissement, dans le but d'accroître l'efficacité et de déployer le service de recherche et développement. Quel pays a-t-elle choisi ? Le Bahreïn, qui jouit d’une excellente logistique et dont le circuit international est une superbe piste d'essai située à seulement trois minutes de route de l'usine. Ce printemps, le The Official Ferrari Magazine a eu le privilège de visiter en exclusivité le site de production de Bell, en compagnie d'Oliver Bearman, le pilote de la Ferrari Driver Academy âgé de 17 ans.





À l’instar de tous les autres visiteurs de l'usine, Oliver a tout d’abord commencé par une exposition des casques de pilotes et de champions qui, comme lui, ont porté des Bell. On peut y voir au moins la moitié des pilotes de la grille de départ de la Formule 1 d’aujourd’hui, ainsi que des as du passé tels que Ayrton Senna, Jochen Rindt, Niki Lauda, Alain Prost et Jackie Stewart.