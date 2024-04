Une deuxième jeunesse

Et cela vaut également pour les modèles plus récents. Il est évident que les Ferrari d’aujourd’hui deviendront les classiques de demain, dans le cadre d’un processus dynamique où les collectionneurs choisiront progressivement des modèles plus récents comme, par exemple, la Testarossa « monospecchio » des années 80.

En effet, aucun âge minimum n’est requis pour que des voitures reçoivent l’attention rigoureuse, dévouée et méticuleuse de Ferrari Classiche. Elles doivent cependant avoir au moins vingt ans pour recevoir le tant convoité certificat d’authenticité. Le département est très ouvert aux voitures classiques modernes telles que la 550 Barchetta Pininfarina présentée ici, un beau modèle qui a récemment fait l’objet d’importants travaux de restauration à Maranello.

L’originalité est la clé du succès. Il est primordial non seulement de garder les voitures en parfait état, mais aussi de respecter les caractéristiques exactes qu’elles avaient en quittant l’usine. Le service de certification Ferrari Classiche garantit que les voitures sont conformes à leur homologation d’origine et qu’elles sont dans un état authentique. Pourquoi est-ce si important ? Parce que chaque modèle a été créé selon un design particulier pour fonctionner d’une façon spécifique au moment où il a été conçu. En effet, changer le moindre détail signifie qu’il ne s’agit plus de la même voiture.