Une nouvelle Icona est née

Les Monza SP1 et SP2 ont été les premiers projets du programme en 2018. En dépit de l’image séduisante des barchette Ferrari des années 50 qu’évoquent ces voitures, la nouvelle Ferrari Daytona SP3 plonge ses racines dans l'esprit du Sport-prototype des années 60, une décennie désormais considérée comme l'âge d'or de la course à roues carénées et une éternelle référence pour des générations entières d'ingénieurs et de designers.





Si plusieurs Ferrari emblématiques ont sans équivoque influencé le design de la Ferrari Daytona SP3, notamment la 350 Can Am et les 512, c'est sans doute la 330 P3 qui a incontestablement laissé son empreinte sur le design et sur le nom-même de la voiture.