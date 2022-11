Cela ressemble à un rêve, n’est-ce-pas ? C’est en fait la trame du nouveau film Richard Mille pour Ferrari, célébrant la première collaboration prodigieuse entre ces deux marques iconiques. La RM UP-01 Ferrari, la création née de ce partenariat, est la montre la plus plate jamais réalisée par Richard Mille. Elle incarne tout le dévouement des deux marques au service du design, de l’ingénierie et du savoir-faire artisanal.

« On ne porte pas une Richard Mille au poignet pour suivre le temps, mais parce qu’on est maître de son destin », explique Guillaume Mille, réalisateur du film et fils de Richard Mille. « C’est la même chose lorsque vous conduisez une Ferrari. Vous n’essayez pas simplement de vous rendre d’un point A à un point B. Vous puisez dans un nouvel univers de sensations dont la plupart des personnes ne soupçonnent même pas l’existence. Puissance, performance et contrôle : une exaltation pure sous toutes ses formes les plus addictives. C’est donc ce que nous avons décidé de montrer dans ce film : la vie pleinement vécue ».