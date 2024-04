Un spectacle plein de lumière

À la fin d’une saison qui a culminé avec le triomphe aux 24 Heures du Mans, un fantastique spectacle lumineux a été réalisé à Maranello. Il est dédié, comme le dit le président John Elkann, « aux hommes et aux femmes de Ferrari qui rendent possible l’extraordinaire ainsi qu’à notre famille Ferrari du monde entier grâce à qui notre entreprise est unique ».

« Un voyage à travers les lumières, les sons et les images, qui reflète notre essence, célèbre nos succès et nous guide vers un futur encore plus lumineux », ajoute le président. Certains des bâtiments les plus emblématiques servent de fond aux projections lumineuses pour raconter la singularité d’une entreprise composée de plus de 5000 personnes.

Un spectacle constitué de 400 éléments, dont des lyres, des projecteurs et des barres LED, pour un espace scénique de plus d’un kilomètre. Le spectacle sera programmé quotidiennement jusqu’aux fêtes de fin d’année.