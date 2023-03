Une vie bien vécue

Alors que l'histoire inscrit Scheckter au panthéon des grands de la F1, le jeune prodige était un pari lorsque Enzo Ferrari l'engagea pour la saison 1979, compte tenu de la réputation de casse-cou qu’il s’était attiré peu après ses débuts en F1 à Watkins Glen en 1972.

Scheckter a mûri au cours des années qui suivirent. Il termina en effet troisième au classement général des saisons 1974 et 1976 de F1 et gagna souvent le respect des autres pour avoir dépassé des voitures de niveau inférieur, notamment la Tyrrell P34 à six roues (également dans la collection) qu'il conduisit jusqu'à son unique victoire lors du GP de Suède en 1976 . « Je pouvais contourner les problèmes là où d'autres se concentraient davantage sur les réglages de la voiture », observe le Sud-Africain.

Puis l’appel de Ferrari est arrivé.

« Enzo Ferrari était intelligent, très dur et tout le monde le craignait», explique Scheckter. « Je me souviens que j’étais dans le bureau, une pièce sombre au mobilier clair, et on me demanda combien d’argent je voulais. J’ai répondu que j’étais trop jeune pour penser à l’argent, et je crois qu’Enzo me testait, pour voir quelle était ma motivation. Carlos Reutemann s’est retiré quand je suis arrivé ».