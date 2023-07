Une légende au service d’une autre légende

« Jusqu’à présent, nous n’avions jamais eu l’occasion de travailler ensemble, car le projet a vu le jour il y a quelques saisons déjà », explique Roversi à propos de sa collaboration avec Maranello. « Mais j’aime ce qu’ils font, c’est un travail remarquable. Et j’ai été heureux qu’ils me sollicitent ». Le maestro de la photographie s’est senti flatté. Ce qui arrive rarement.





Iannone poursuit : « J’ai choisi de me lancer dans la mode, car c’est ce que j’ai toujours voulu faire. Rien d’autre n’existait à mes yeux. Et parmi mes héros figurait Paolo Roversi ».





Recruté par Ferrari en tant que directeur créatif de la division Brand Diversification en 2019, Iannone avait pour mission de propulser la marque dans l’univers de la mode. « Aussi, dès que le projet a pris forme et que nous avons été prêts pour lancer une grande campagne, je n’ai eu aucun doute : Roversi était le photographe que je voulais. Et il en fut ainsi. C’est presque comme s’il était inscrit dans mon histoire et dans celle de Ferrari».