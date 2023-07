Un départ en trombe

Coletta poursuit : « Pour ses débuts à Sebring, notre Hypercar s’est octroyé une pole position historique avec Antonio Fuoco. Elle a terminé la course en se classant à la troisième et la septième place, des résultats qui ont dépassé toutes nos attentes de la veille ».

Le mois suivant, alors que le Championnat du monde d’endurance se déplaçait à Portimão, sur le circuit international de l’Algarve, on pouvait respirer dans l’air la satisfaction de voir la 499P monter pour la première fois sur le podium et l’espoir de la voir continuer sur sa lancée. Lors des qualifications, les deux Ferrari 499P se sont retrouvées en troisième et quatrième position sur la grille de départ.

D’ailleurs, au terme de l’épreuve, Ferrari était déjà remontée dans le classement par rapport au début de la saison : la voiture n°50 se plaçait seconde avec un nouveau podium et la n°51 sixième.

Maintenant, cap sur Spa-Francorchamps en Belgique avec l’espoir d’une troisième place consécutive sur le podium, voire d’une première victoire pour la 499P. Devant un stade plein à craquer accueillant plus de 70 000 fans de course automobile, Ferrari a livré une bataille acharnée et réjouissante, la 499P était désormais, dans l’esprit de beaucoup, la voiture la plus rapide sur la piste. Et c’est ainsi que la voiture n°51 a gravi pour la première fois les marches du podium.