Cap sur Le Mans

Ferrari a voulu rendre un hommage très personnel pour célébrer le centenaire des 24 Heures du Mans avec certaines des plus grandes voitures de Maranello, conduites par leurs propriétaires, dans le cadre d’un tour de cinq jours dont le point d’orgue était la célèbre course de 24 heures. C’est sur ce même circuit qu’ils ont assisté à une victoire historique de Ferrari. Le programme Tribute Le Mans (TLM23) comprenait même un défilé des Ferrari autour du légendaire circuit sarthois le samedi matin avant la course.

Les propriétaires et leurs copilotes venus des quatre coins du monde (l’Inde, la Chine, les États-Unis, le Canada, la Nouvelle-Zélande, le Pakistan, le Japon, l’Ukraine etc.) se sont réunis le mercredi précédant la course, à l’élégant hôtel Alfred Sommier à Paris, à 10 minutes à pied de la place Vendôme où les voitures étaient garées. Parmi les voitures figuraient des Daytona SP3, des SF90 Spiders, des SF90 Stradale, 296 GTB, 812 Competizione Aperta et, la plus ancienne voiture, une F40 française. Une participation magnifique, qui mit en vedette certaines des plus belles Ferrari.