L’accord parfait : Ferrari et LuisaViaRoma

« C’est un cheminement et nous sommes sensibles au fait que l’industrie de la mode reconnaisse que nous construisons, au gré des défilés et des collections, une vision créative en phase avec l’esthétique, le lexique et l’univers automobile de Ferrari, et qui affirme, en même temps, son identité et sa crédibilité ».

À propos du futur, Iannone commente : « La prochaine collection AH explorera le sens spécifique de la beauté dans l’univers Ferrari : la beauté du mouvement dans ses transitions, ses changements et ses accélérations ».

À l’intérieur de la boutique LuisaViaRoma et sur le podium du Piazzale Michelangelo, loin de la route et des circuits de course, Ferrari donnera momentanément vie à un univers ancré dans l’ADN de Ferrari, qui cette fois n’est pas conçu pour trôner dans un garage mais plutôt dans une armoire. C’est une vision de l’héritage et de l’épanouissement, de la propulsion et du changement de voie.