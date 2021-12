75 ans d’innovation constante

Soixante-quinze ans après la sortie de la célèbre 125 S de l’usine de Maranello, une immense communauté composée de tifosi, de clients et, bien sûr, de salariés s’est développée autour de la marque Ferrari, tous unis par un même sentiment d’appartenance et de passion, tous âges et nationalités confondus.





Cette « famille Ferrari » est la vedette d’un nouveau film qui dévoile le logo du 75e anniversaire et célèbre les soixante-quinze années qui ont révolutionné le monde automobile. Dans le film, le logo prend vie à travers une mosaïque faite avec les visages des salariés. Une manière plus qu’appropriée de remercier les personnes qui contribuent jour après jour au succès de Ferrari.





« Une icône spéciale a été créée pour célébrer cette année particulière : une sculpture construite avec des milliers de composants forgés ici dans notre usine et positionnés un par un par mes collègues de Ferrari », explique John Elkann, Président de Ferrari. « C’est le symbole de l’esprit Ferrari que partagent la Maison de Maranello et toute notre famille aux quatre coins du monde. Elle reflète notre essence intrinsèque, nos 75 dernières années et notre avenir. C’est le symbole d’une entreprise qui, comme l’a dit un jour Enzo Ferrari, est avant tout faite de personnes ».