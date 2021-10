Alors que tous les fabricants (y compris Ferrari sur ses V8 de petite capacité) poursuivent sur la voie de la turbocompression pour augmenter la puissance et les performances (au prix d’une consommation de carburant plus élevée et d’une mécanique plus coûteuse), les ingénieurs de Ferrari ont décidé d’opter pour un moteur à quatre soupapes par cylindre pour ses voitures de course.