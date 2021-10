Conçu pour la Formule 1, le moteur V8 à turbocompression de 2 litres est développé pour les voitures en série. Ses résultats sont très bons : la puissance atteint une valeur record de 127 CV par litre et le couple maximal n’est pas seulement plus élevé, mais il est désormais disponible à une vitesse de moteur plus basse, améliorant ainsi la flexibilité de la voiture. Le turbo monte progressivement à partir de 3 000 tr/min, et rend la voiture beaucoup plus maîtrisable.