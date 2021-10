La F333 SP a marqué le retour de Ferrari à ce qui était autrefois connu sous le nom de course de prototype sport, une catégorie dans laquelle Ferrari a établi une grande part de sa réputation. Preuve tangible de la toute nouvelle détermination de l’entreprise à permettre à ses clients de concourir avec leur propre voiture, ce prototype sport a disputé ses premières courses à l’occasion du Championnat américain IMSA. Le moteur V12 puissant et le châssis sophistiqué de la voiture ont permis au véhicule d’apprécier une longue carrière semée de victoires sur les circuits de course du monde entier.