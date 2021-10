Évolution de la 750 Monza, la 860 Monza présentait une version plus puissante du moteur 4 cylindres (3 431 cc) avant l’arrivée des nouveaux V12. Après des débuts plutôt discrets au Tourist Trophy, elle a été envoyée aux États-Unis, où elle a conduit Phil Hill à la victoire à Nassau. Une version améliorée, pilotée par Collins et Musso, a également terminé deuxième et troisième à la Mille Miglia, derrière la nouvelle 290 MM. La 860 Monza a mis fin à l’ère des 4 cylindres et marqué le recentrage des efforts d’ingénierie de la marque sur le V12.