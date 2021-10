Ce modèle est intéressant à plusieurs titres, à commencer par le fait que le chiffre 625 fait référence à la cylindrée du 2,5 litres F1 de 1954 et que la mention TF peut faire référence à la Targa Florio, bien que la voiture n’y ait jamais couru. Sur les trois modèles fabriqués, une version spider pilotée par Mike Hawthorn a décroché la quatrième place au Grand Prix de Monza en juin 1953. Tous trois (deux spiders et un coupé, tous carrossés par Vignale) ont ensuite été vendus et équipés de nouveaux moteurs.