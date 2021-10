L’aura de la Ferrari 458 Italia ne cesse de croître. Dans sa courte carrière, elle a déjà récolté plus de 30 récompenses internationales. Hier, elle a encore rajouté deux prix à sa collection lors des International Engine of the Year Awards, où son moteur V8 a reçu les prix du « Moteur le plus performant » et du « Meilleur moteur de plus de 4 litres». L’important succès que connaît la 458 Italia au niveau des critiques et du public dépasse les frontières : elle a remporté des récompenses dans une multitude de pays, des États-Unis aux pays de l’Extrême Orient et d’Europe. Aux États-Unis, la voiture équipée d’un V8 arrière central a été élue « Super sportive mondiale de l’année».