Pininfarina a porté une attention particulière aux détails du style qui contribuent aux caractéristiques aérodynamiques et au coefficient de traînée de la voiture, et les résultats sont impressionnants. L’ergonomie de l’habitable a été améliorée et la forme des sièges redessinée pour s’adapter au style de conduite sportive de la voiture. Sur toutes les versions, des pneumatiques taille basse et des jantes en alliage 16” sont disponibles en option.