Troisième manche du Club Challenge à Budapest

Le Hungaroring, le légendaire circuit automobile de Mogyoród, en Hongrie, où se déroule le Grand Prix de Hongrie de Formule Un, a accueilli la troisième manche du Passione Ferrari Club Challenge en juin.

Une journée pleine d'adrénaline et de plaisir entièrement dédiée aux propriétaires de 488 Challenge et 488 Challenge EVO de toute l'Europe, qui se sont lancés sur la piste et se sont affrontés dans une course palpitante contre le chronomètre pour réaliser le meilleur temps au tour améliorant également leurs capacités de conduite.