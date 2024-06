Toute la passion Ferrari à Estoril

Le week-end des 15 et 16 juillet les Ferraristes passionnées ont en effet pu profiter du divertissement pur sur les 4182 mètres de piste de ce circuit marqué par l’histoire, qui a également reçu le Grand Prix de Formule 1 du Portugal.

Les activités intenses de ces deux journées ont été un succès aussi bien en termes de chiffres que de divertissement : 45 participants 94 séances de conduite effectuées, 121 invités à l’espace Hospitaly et 330 enregistrés à l’Auditorium. Entre les séances au volant, les conférences, briefing, check up des voitures et l’exposition époustouflante d’icônes telles que la Daytona SP3, la 296 GTB, la SF90 Stradale, la Roma et la Purosangue, rien de manquait !

Ferrari a en effet ouvert les portes de son monde, dévoilant ses secrets, curiosités, ainsi que toutes les nouveautés du moment, laissant les devants de la scène aux membres de la Communauté grâce à un programme réellement inclusif.

La voix des acteurs de Casa Maranello a accompagné les participants à chaque instant de cette expérience unique et tout au long des activités liées à la course, de la grid walk au paddock & garage tour, sans oublier la très attendue et grisante Ferrari Parade : comme de véritables pilotes, les heureux Ferraristes au volant des 36 voitures participantes se sont retrouvés directement sur la grille de départ pour vivre toutes les émotions de la piste.

Des émotions indélébiles, qui se sont clôturées par le dîner exclusif Ferrari dans l’un des lieux les plus représentatifs de la région : un moment de divertissement et de détente, mais aussi une possibilité de partager et raconter des journées inoubliables.

Le prochain rendez-vous de Passione Ferrari se tiendra le week-end des 16 et 17 septembre sur le circuit mythique de Spa - Francorchamps.



Si vous souhaitez en savoir plus sur le calendrier ou les étapes de Passione Ferrari 2023, il ne vous reste qu’à consulter notre site Ferrari.com ou contacter le concessionnaire Ferrari le plus proche de chez vous et entrer dans notre communauté.