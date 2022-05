Tour Auto 2022

Du 25 au 30 avril 2022, Ferrari West Europe a permis à 30 Ferrari modernes de participer au mythique Tour Auto, un rallye automobile ouvert aux véhicules ayant participé au "Tour de France automobile" entre 1951 et 1973. En effet, Ferrari est la seule marque automobile à permettre à ses clients de participer avec des voitures récentes. De plus, l'organisateur met des voitures à l'honneur pour chaque édition et cette année, la Ferrari 365 GTB/4 Daytona a été choisie!

60 équipages Ferrari (22 en anciennes et 30 en modernes) sur les 230 équipes inscrites sont partis de Paris et ont traversé la France pendant 5 jours, en passant successivement par La Baule, Limoges, Bordeaux et Pau avant d’arriver en Andorre. Autre particularité de cet événement: les passionnés ont eu la chance d’apercevoir quatre 296GTB qui ouvraient la route, une première présence en dynamique de ces autos dans l’Hexagone!

Au total, cela représente 2000 kilomètres parcourus, 14 épreuves spéciales sur routes fermées et 3 courses sur les circuits du Mans, du Val de Vienne et de Nogaro, sans oublier les nombreux intermèdes gastronomiques, historiques et culturels qui ont permis à nos Ferraristi de découvrir l'art de vivre à la française.