LA FERRARI ROMA SPIDER REMPORTE LE PRIX RED DOT : BEST OF THE BEST 2024

Au cours des 10 dernières années, Ferrari a remporté 29 Red Dot Awards : aucun autre constructeur n’a obtenu des résultats comparables depuis l’inauguration du prix en 1955. Depuis 2015, le jury a décerné pas moins de 10 Red Dot: Best of the Best à des voitures de Maranello – la FXX-K, la 488 GTB, la J50, la Portofino, la Monza SP1, la SF90 Stradale, la Daytona SP3, la Purosangue et la Ferrari Vision Gran Turismo. Cette année, c’est au tour de la Ferrari Roma Spider d’être célébrée pour son design.

Cette reconnaissance souligne une fois de plus le travail extraordinaire du Ferrari Styling Centre dirigé par Flavio Manzoni, avec l’intention de créer des voitures extraordinaires ancrées dans l’histoire légendaire de la marque Maranello, mais capables de dicter de nouveaux langages stylistiques formels et d’être innovantes sans jamais perdre de vue la symbiose entre forme et fonction, pierre angulaire de l’ADN de Ferrari.

FERRARI ROMA SPIDER

La Ferrari Roma Spider, une élégante voiture équipée d’un moteur central 2+ de Maranello et d’un toit souple rétractable innovant, réintroduit cette solution dans la gamme Cheval cabré 54 ans après la 365 GTS4, la dernière Ferrari dotée d’un moteur central à l’avant et d’un toit souple. L’élégant toit sur mesure à cinq couches, avec de nombreuses possibilités de personnalisation, offre des performances d’isolation acoustique équivalentes à celles d’un toit rigide rétractable et est rétractable en 13,5 secondes jusqu’à une vitesse de 60 km/h. Le confort des occupants est assuré par un système de déflecteur d’air mobile raffiné intégré au dossier des sièges arrière et breveté par Maranello. Grâce à son V8 biturbo de 620 ch, à son rapport poids/puissance inégalé dans la catégorie, à l’introduction de la boîte de vitesses DCT à 8 rapports et à l’adoption des systèmes de dynamique du véhicule de la Ferrari Roma, la Ferrari Roma Spider représente un mélange unique d’élégance intemporelle, de sensations de conduite, de confort et de performances.