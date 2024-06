Passione Ferrari sur le circuit historique belge

Le weekend des 16 et 17 septembre, les Ferraristes passionnés ont en effet pu se défier sur l’une des pistes historiques les plus appréciées depuis toujours, l’une des rares qui sont encore définies de l’« ancienne génération ». Un circuit qui est resté fidèle à ses caractéristiques d’origine, très technique, avec des virages rapides en appui entrecoupés de courtes lignes droites : en bref, le mélange parfait pour le plus pur des divertissements sur la piste.

Au cours des deux journées d’activités, 120 essais de conduite ont été effectués au total, avec 74 pilotes, 510 invités à l'espace Hospitaly et 300 participants qui se sont réunis à l’Auditorium : des chiffres exceptionnels pour un rendez-vous unique en son genre, où les heureux Ferraristes ont pu connaître et savourer de près le monde du Cheval cabré.

De l’adrénaline du volant aux divertissements, en passant par la convivialité et les moments d’amusement pur, les émotions partagées n’ont pas manqué pour la communauté rouge Ferrari, de plus en plus nombreuse et soudée.

