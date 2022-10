Passione Ferrari revient au Mugello

Les Ferraristes et les passionnés du Cheval cabré de tous les coins du monde se sont donné rendez-vous au Circuit international du Mugello pour la dernière étape de Passione Ferrari, les 8 et 9 octobre.

De nombreuses activités et attractions ont accueilli les visiteurs, comme l'exposition de la gamme Ferrari, avec la 296 GTB et la Ferrari Roma vedettes absolues, et certaines des voitures emblématiques du passé.

L'Auditorium de Passione Ferrari a également attiré les Ferraristes les plus curieux qui ont pu découvrir les secrets de certains aspects du monde Ferrari racontés directement par ses protagonistes. Un programme riche en rendez-vous avec le Département Ferrari Classiche, les détails de la certification et les secrets des archives qui renferment les 75 ans d'histoire des voitures Ferrari, avec la Ferrari 296 GTS, la dernière berlinetta sportive spider V6 racontée dans les moindres détails techniques pour découvrir le monde du Fun to Drive de Ferrari et encore avec toutes les activités sportives GT et les interviews exclusives des pilotes du Ferrari Challenge qui se sont affrontés sur la piste du Mugello pendant les deux jours de l'événement.

La journée de samedi s'est conclue avec l'exclusif dîner dans le style Ferrari, dans l'un des plus beaux endroits de Florence, le Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, où nos invités ont pu écouter les élèves les plus talentueux du Maggio Fiorentino.

De nombreuses activités ont également eu lieu sur le circuit : les exclusifs essais de conduite à bord des voitures Ferrari telles que la 296 GTB et la Ferrari Roma ; la grid walk et le paddock & garage tour pour savourer l'ADN de la course et pour vivre les sensations fortes au cœur du circuit, sans oublier la Ferrari Parade, l'un des temps forts du week-end Passione Ferrari, qui a réuni clients et passionnés avec leurs voitures directement sur la grille de départ pour deux tours de piste vraiment palpitants.

Le calendrier de Passione Ferrari est arrivé à son terme pour cette saison, mais si vous souhaitez connaître les étapes de 2023, visitez le Ferrari.com ou contactez le concessionnaire Ferrari le plus proche pour savoir comment rejoindre notre communauté.