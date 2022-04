Passione Ferrari : la nouvelle saison démarre au circuit de Portimão

Passione Ferrari - le programme officiel d'événements sur piste de Ferrari, a ouvert la saison 2022 avec le premier événement sur le circuit de Portimão, à l'occasion du Ferrari European Challenge, le plus célèbre des championnats monomarque, qui fascine les clients et les fans de Ferraristi depuis 1993 avec des courses passionnantes sur les plus beaux circuits du monde.

Des participants venus de toute l'Europe se sont donnés rendez-vous pour deux jours de sessions de pilotage gratuites où ils ont pu affiner leurs aptitudes à la conduite et profiter en toute sécurité de leur Ferrari dans l'environnement exclusif du circuit portugais.

Un riche programme d'activités a permis à nos Ferraristi de s'immerger pleinement dans la passion du monde Ferrari, comme les 121 test drive des véhicules de la gamme, y compris la nouvelle 296 GTB et la Ferrari Roma ; la Ferrari Parade, le classique tour d’honneur sur piste ; La Grid Walk, qui a permis aux clients de vivre de près l'excitation de la grille de départ ; le Paddock Tour, au cours duquel un guide professionnel a illustré le fonctionnement de l'équipe du Ferrari Challenge et l'exclusif dîner du samedi soir dans un cadre suggestif au cœur du circuit.

Le calendrier Passione Ferrari se poursuit avec le prochain rendez-vous, les 14 et 15 mai, sur le circuit Paul Richard au Castellet, en France.

Contactez votre concessionnaire officiel Ferrari le plus proche pour découvrir l'offre complète de Passione Ferrari et rejoindre notre communauté >