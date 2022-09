Passione Ferrari Club Challenge : l’étape de Silverstone

La saison 2022 du Passione Ferrari Club Challenge a été riche en émotions puisqu'elle s'est arrêtée en septembre sur le temple anglais de la vitesse, le circuit de Silverstone !

Une journée pleine d'adrénaline et de plaisir entièrement dédiée aux propriétaires de 488 Challenge et 488 Challenge EVO de toute l'Europe, qui se sont lancés sur la piste et se sont affrontés dans une course contre la montre palpitante pour réaliser le meilleur temps du tour.

L'avant-dernier rendez-vous de 2022 pour le Club Challenge est fixé au 6 octobre sur le circuit international du Mugello.