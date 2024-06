Passione Ferrari Club Challenge: dernier acte au Mugello

Après une année pleine d’enthousiasme, riche d’adrénaline sur la piste, de passion et d’une foule de divertissements qui ont permis de renforcer plus encore le sentiment d’appartenance de la communauté Ferrari, nos pilotes se sont donné rendez-vous sur le « circuit à domicile » pour la dernière course de la saison.

Un événement spectaculaire et plein d’émotion, sur le circuit mais aussi à l'extérieur : le dîner de gala organisé par Ferrari le 24 octobre a été une occasion spéciale au cours de laquelle les pilotes qui ont enregistré les meilleurs temps lors des différentes étapes de la saison ont été primés. Emanuele Tabacchi, Federico Laconca, Claudio Riva et Miguel Mitjanas (Rossocorsa), Muatasem Kuzbari (Emil Frey Sportivo GMBh), Gilles Briquet (SFGE), Olav Aksel Olse (Formula Norge) et Vito Antonio DiLella (Radici) se sont ainsi succédés sur le devant de la scène.

Un moment unique pour les vainqueurs, mais aussi pour tous les autres heureux Ferraristes participants : un sentiment d’appartenance profond et des émotions fortes que seule Ferrari sait offrir !