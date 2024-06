Passione Ferrari Club Challenge : adrénaline et divertissement sur le circuit mythique de Spa Francorchamps

Le circuit mythique de Spa Francorchamps à Travelot, en Belgique, a reçu la cinquième étape du calendrier Passione Ferrari Club Challenge.

Une piste définie « de l’ancienne génération », plongée dans la nature des Ardennes, que les meilleurs pilotes du monde citent souvent comme l’une de leurs préférées.

Ce circuit splendide, riche de points techniques très contraignants, de grands virages rapides et de courtes lignes droites, est caractérisé par la chicane légendaire « eau rouge » et, avec ses 7 km d’adrénaline pure, il est le plus long du championnat du monde de F1 : des caractéristiques qui lui imposent le statut officiel de « plus beau circuit du monde ».

Pour les heureux Ferraristes participants, une occasion sans pareil de s'asseoir au volant de leur Ferrari 488 Challenge et 488 Challenge EVO : les émotions fortes des véritables pilotes et une compétition saine au chronomètre, un grand divertissement et de nombreuses activités ludiques couleur rouge Ferrari.

Le tout avec la supervision, l'assistance et la formation de professionnels mis à disposition par le Cheval cabré.

La communauté a répondu à ce rendez-vous avec des chiffres exceptionnels : 20 équipes, 57 voitures et 74 pilotes, entre les essais de conduite et les défis à couper le souffle.

Les Ferraristes passionnés ont ainsi donné lieu à deux journées réellement grisantes, aussi bien sur la piste que durant les moments de détente organisés dans l’espace Hospitality du Passione Ferrari Club Challenge.

Des occasions importantes pour consolider l’esprit de groupe et partager les sensations uniques que seule la Scuderia de Maranello sait offrir.

Après l’étape de Spa, le prochain rendez-vous, le sixième de la saison, se tiendra en Allemagne sur le circuit historique de Hockenheim les 12 et 13 octobre.

Découvrez toutes les autres étapes, les approfondissements et les autres événements du Passione Ferrari Club Challenge 2023 by visiting our website - Ferrari.com.