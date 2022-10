Nouvelle ouverture pour Ferrari à Genève

Le concessionnaire officiel de Ferrari à Genève, Modena Cars, fait officiellement peau neuve.

À l’occasion d’une soirée spéciale, Modena Cars dévoile ses espaces rénovés à ses clients et passionnés de Ferrari en présence de Benedetto Vigna, Ferrari CEO, Francesco Bianchi, Head of Ferrari Europe and Africa, et Marco Sambaldi, Head of Ferrari East Europe.

Modena Cars ouvre en 2004 rue de Lausanne (Genève). Six ans plus tard, son propriétaire Gino Forgione déménage la concession à Plan-les-Ouates. En 2012, dans une perspective de durabilité, des panneaux solaires sont installés sur le toit.

La rénovation du site en 2022 inclut un atelier entièrement refait à neuf avec deux stations de charge HT, un nouvel espace pour véhicules hybrides, de nouveaux espaces de réception du service après-vente et de livraison, ainsi qu'une capacité améliorée grâce à trois nouveaux ponts élévateurs. De plus, le nouveau Ferrari CI Facelift est mis en œuvre avec une nouvelle réception pour la salle d’exposition, de nouveaux écrans numériques, un espace bar et lounge, un nouveau lounge et atelier Tailor Made au premier étage, et de nouveaux bureaux. L’atelier Ferrari Classiche est également rénové. Cet espace accueille désormais 27 membres du personnel dans une atmosphère élégante et accueillante, au sein de la zone d’activité la plus dynamique et prestigieuse de Plan-les-Ouates.

Modena Cars et Ferrari s’engagent à délivrer le service de qualité supérieure que leurs clients attendent.

