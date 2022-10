L'étape italienne du Passione Ferrari Club Challenge

Avant-dernier rendez-vous début octobre pour le Passione Ferrari Club Challenge qui s'est déroulé sur le circuit international du Mugello.



La vitesse et l'adrénaline ont donné le rythme à une journée vraiment très émotionnante pour les pilotes du Club Challenge de toute l'Europe qui, au volant de leur 488 Challenge et de leur 488 Challenge EVO, ont arpenté le circuit pour négocier les virages plus célèbres du circuit de Toscane.

Rendez-vous pour le dernier grand événement de la saison du Club Challenge avec les Finali Mondiali d'Imola le 25 octobre.