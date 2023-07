Le Club Challenge fait son entrée sur la piste de Misano

Au cours de deux journées d’activités, plus de 30 participants se sont alternés chaque jour pour 6 heures de tours de piste, accompagnés par l’assistance et la formation de véritables pilotes professionnels, en se mettant à l'épreuve au volant de leur Ferrari 488 Challenge et 488 Challenge EVO. Le résultat? Un grand divertissement et un défi personnel au chronomètre, dans la tentative d’améliorer ses temps sur la piste et d’effectuer le tour le plus rapide possible.

Beaucoup d’émotions et d’adrénaline sur la piste, pour améliorer ses capacités de conduite, une grande passion et sensation d’appartenance pour tous les Ferraristes passionnés qui font partie d’une communauté toujours très unie, aussi bien au volant que durant les moments de détente dans l'espace Hospitality du Passione Ferrari Club Challenge.

Après l’étape de Misano Adriatico, le troisième rendez-vous de la saison se tiendra en Autriche, les 10 et 11 mai sur le circuit de Spielberg.

Découvrez toutes les autres étapes, les approfondissements et les autres événements du Passione Ferrari Club Challenge 2023 en visitant notre site Ferrari.com