Quelques heureux élus parmi nos Ferraristi ont eu l’occasion d’admirer la nouvelle Ferrari Purosangue au cours d'une soirée inédite à Paris. Le tout dernier modèle de Maranello a été présenté par Michele Aporti, Directeur de Ferrari West Europe et Emanuele Carando, Directeur Marketing Produit Monde.



Nos invités ont eu l'occasion de découvrir le nouveau modèle du Cheval Cabré, une véritable voiture de sport Ferrari, première voiture à quatre portes et quatre places dans l'histoire de la marque. Pour rendre cet événement encore plus mémorable, la voiture a été dévoilée au Carrousel du Louvre, symbole parisien reconnu dans le monde entier. Pendant quelques heures, le Purosangue est devenu le chef d’œuvre le plus désirable du plus grand musée d'art et d'antiquités au monde.

Fidèle au concept « Born without compromise » et dans la lignée des modèles Ferrari, le nouveau Purosangue ouvre une nouvelle ère pour Ferrari. Avec la Ferrari Purosangue, la Maison de Maranello a conçue la toute première voiture à quatre portes et quatre places du Cheval Cabré, et l’a équipée du V12 atmosphérique emblématique de Maranello, pouvant libérer une puissance totale de 725 CV. Avec cette nouvelle voiture, Ferrari a relevé le défi de créer une voiture spacieuse, agile, qui offre une nouvelle dimension au plaisir de conduire. Grâce à la toute nouvelle Ferrari Active Suspension Technology (F.A.S.T.), le conducteur a la sensation d'être étroitement connecté à la route, lui procurant une expérience de conduite unique. Grâce à ses technologies innovantes et à la nouvelle configuration de la voiture, Ferrari a développé une véritable voiture de sport pouvant être conduite même dans des conditions particulières sur la route, la neige, le sable et à la campagne.

Avec la Ferrari Purosangue, les ingénieurs de Maranello ont établi une nouvelle référence dans l'industrie automobile, en créant une voiture unique qui incarne l'ADN du Cheval Cabré, où la performance, le plaisir de conduire et le confort coexistent en parfaite harmonie.

