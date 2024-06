La Ferrari SF90 XX Stradale établit un record du tour à Fiorano pour une voiture de route : 1' 17.309"

La SF90 XX Stradale, l'édition spéciale de série limitée de Ferrari, a établi un temps record à Fiorano pour les voitures homologuées pour la route.

Le tour chronométré de Fiorano le plus rapide jamais réalisé par une voiture de route a été annoncé aujourd'hui. Réalisé par la SF90 XX Stradale 1030 cv, la nouvelle série limitée spéciale basée sur la SF90 Stradale, le temps de seulement 1'17.309" représente un nouveau record pour les voitures de route homologuées. Conduite par Raffaele de Simone, responsable des essais de développement chez Ferrari, et équipée de roues légères en fibre de carbone et de pneus Michelin Cup2R, le temps a été 1.4" plus rapide que celui de la voiture originale équipée du pack Assetto Fiorano et des mêmes pneus.

Le test a été réalisé le 16 octobre 2023, lors des essais médias de la SF90 XX Stradale devant les principaux membres de la presse internationale, qui ont ainsi pu s'entretenir avec les ingénieurs qui ont développé le modèle et voir de près les procédures de préparation des tests de performance de l'usine. Le temps et la télémétrie ont été mesurés et certifiés de manière indépendante par une agence spécialisée dans le sport automobile.

La SF90 XX Stradale sera exposée au musée Ferrari de Maranello à partir du 15 décembre, entourée des informations concernant la voiture et le record.





SF90 XX Stradale - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

GROUPE MOTOPROPULSEUR



Type V8 - 90° - Biturbo

Cylindrée totale 3990 cc

Alésage et course 88 x 82 mm

Puissance maximale* 586 kW (797 ch) à 7900 tr/min

Couple maximal* 804 Nm à 6250 tr/min

Régime maximal** 8000 tr/min

Taux de compression 9.54:1

Puissance spécifique 200 ch/L





Système hybride



Puissance maximale des moteurs électriques 171 kW (233 ch)

Capacité de la batterie7,9 kWh

Autonomie maximale en mode électrique 25 km





DIMENSIONS ET POIDS

Longueur 4850 mm

Largeur 2014 mm

Hauteur 1225 mm

Empattement 2650 mm

Voie avant 1683 mm

Voie arrière 1674 mm

Poids à sec** 1560 kg

Rapport poids/puissance 1,51 kg/ch

Répartition du poids 44% à l’avant/56% à l’arrière

Capacité du réservoir 68 litres





PNEUS ET JANTES

Avant 255/35 ZR F20

Arrière 315/30 ZR F20





FREINS



Avant CCM 398 x 223 x 38 mm

Arrière CCM 360 x 263 x 32 mm





TRANSMISSION ET BOÎTE DE VITESSES

Boîte de vitesses F1 à double embrayage et 8 rapports





COMMANDES ÉLECTRONIQUES

eSSC (electronic Side Slip Control) 1.0; E4WD; SCM; FDE 2.0; EPS; ABS EVO





PERFORMANCES

Vitesse maximale 320 km/h

de 0 à 100 km/h 2,3 s

de 0 à 200 km/h 6,5 s

Fiorano lap time**** 1’ 17.309





CONSOMMATION ET ÉMISSIONS DE CO 2

En cours d’homologation





* Puissance du moteur exprimée en kW selon le système international d’unités (SI) et en ch. Avec essence à 98 % d’octane et 5 ch d’effet bélier dynamique

** Dépassement maxi : 8300 tr/min

*** Avec Équipement en option