La Ferrari Purosangue Remporte Le Compasso D'oro 2024

La première voiture à quatre portes de la marque au cheval cabré remporte le prix du design le plus convoité

La Ferrari Purosangue est une fusion de technologies, alliant confort et performances à un design innovant

La Purosangue est la quatrième Ferrari à être récompensée dans l'histoire du prestigieux prix ADI





La Ferrari Purosangue a reçu le prestigieux Compasso d'Oro, l'une des récompenses les plus convoitées dans le domaine du design industriel. La cérémonie de remise des prix s'est déroulée ce soir à Milan en présence de Flavio Manzoni (Chief Design Officer de Ferrari) au nom de l'entreprise.

Le Compasso d'Oro a été créé en 1954 par l'ADI (Association italienne pour le design industriel). Il est décerné tous les deux ans à partir d'une présélection effectuée par l'Observatoire permanent du design de l'ADI, composé d'experts, de designers, de critiques, d'historiens et de journalistes spécialisés. Quatre Ferrari ont été récompensées dans l'histoire du prix : la première a été la F12berlinetta en 2014, suivie de la FXX K en 2016, de la Monza SP1 en 2020, et maintenant de la Purosangue.

Les jurés de l'ADI ont choisi le Purosangue parce qu’il incarne "une fusion de technologies combinée à une innovation typologique courageuse qui va au-delà des catégories conventionnelles de Gran Turismo, représentant une avancée tangible dans un secteur mature au milieu de la concurrence mondiale".

FERRARI PUROSANGUE

La Ferrari Purosangue a créé un nouveau segment dans lequel le cheval cabré ouvre de nouvelles frontières sans précédent. Grâce à son architecture moderne, c'est une voiture polyvalente qui allie un confort inégalé aux performances et au plaisir de conduire propres à Ferrari. Le nom Purosangue (qui signifie pur-sang) décrit parfaitement l'architecture de la voiture. Son extérieur élégant et athlétique la distingue des autres voitures quatre portes et quatre places du marché et s'associe à un habitacle sublimement confortable, luxueusement spacieux et impeccablement aménagé. Il ne s'agit pas seulement d'une voiture incroyablement rapide et agile, mais aussi de la première voiture à quatre places de Ferrari, qui offre l'espace nécessaire à bord pour assurer un confort exceptionnel aux quatre occupants.